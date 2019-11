ഷാജഹാന്‍പുര്‍ (യു.പി): മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന കേസില്‍ ബിജെപിയുടെ രണ്ട് പ്രാദേശിക നേതാക്കളടക്കം ആറുപേര്‍ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം. ചിന്മയാനന്ദിന് എതിരായ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ബുധനാഴ്ച കോടതിയില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയില്‍നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പെന്‍ഡ്രൈവ് ബിജെപി നേതാക്കളായ ഡിപിഎസ് റാത്തോഡ്, അജിത് സിങ് എന്നിവരില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

യുപി ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെപിഎസ് റാത്തോഡിന്റെ സഹോദരനാണ് ഡിപിഎസ് റാത്തോഡ്. പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനിയില്‍നിന്ന് ഇവര്‍ പെന്‍ഡ്രൈവ് തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന പീഡന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലാപ്‌ടോപ്പില്‍ കണ്ടു. പിന്നീട് സംഭവം ഒതുക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ചിന്മയാനന്ദിനോട് 1.25 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ പീഡന പരാതി നല്‍കിയ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനി, സഞ്ജയ്, വിക്രം, സച്ചിന്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്ക് പുറമെ കുറ്റപത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാര്‍ഥിനി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് ചിന്മയാനന്ദിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

