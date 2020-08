ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തിയിലെ പാന്‍ഗോങ് തടാകത്തിനു സമീപം ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രകോപനം. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മേഖലയിലെ 'തല്‍സ്ഥിതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍' ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം നടന്നതെന്നും ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പാന്‍ഗോങ് തടാകത്തിന്റെ തെക്കന്‍തീരത്താണ് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രകോപനമുണ്ടായത്. പ്രദേശങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ വലിയ സംഘം പാന്‍ഗോങ് തടാകത്തിന്റെ തെക്കന്‍തീരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.

സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ബ്രിഗേഡ് കമാന്‍ഡര്‍ തല ചര്‍ച്ച ചുഷൂലില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ലഡാക്ക്-ശ്രീനഗര്‍ ഹൈവേയിലൂടെ പൊതുഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. സൈനിക നീക്കം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സംഘര്‍ഷ മേഖലയില്‍ വലിയ തോതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സൈനികരും മേഖലയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

