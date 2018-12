ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡോക്‌ലാം സംഘര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യ-വചൈന ബന്ധം അത്ര രസത്തിലല്ല. എന്നാല്‍, പീപ്പിള്‍സ് ഡെയ്ലി ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ച തായ് ചി പരിശീലനത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്‍ ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് ആയോധന കലയായ തായ് ചിയുടെ അടവുകള്‍ സൈനീസ് സൈനികന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയില്‍.

#AmazingChina: Follow a Chinese soldier as he teaches 24-form Tai Chi to an Indian army. pic.twitter.com/1sjnzoRZej — People's Daily, China (@PDChina) 28 December 2018