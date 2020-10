ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ പിടിയിലായ ചൈനീസ് സൈനികനെ ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറി. നടപടി ക്രമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച ശേഷം ചുഷുൽ-മോൾഡോ അതിർത്തിയൽവെച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സൈനികനെ കൈമാറിയതെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഡെംചോക് മേഖയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നതിന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിലെ കോർപറൽ ആയ വാങ് യാ ലോങിനെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ പടികൂടിയത്. അതിർത്തിയിൽ സേനാസാന്നിധ്യം ചൈന വലിയതോതിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചൈനീസ് സൈനികൻ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

സൈനികനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൈന ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇന്ത്യ സൈനികനെ മോചിപ്പിച്ചത്. നഷ്ടപ്പെട്ട കന്നുകാലിയെ കണ്ടെത്താന്‍ ഓരുഗ്രാമവാസിയെ സഹായിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൈനികനെ കാണാതായതെന്നായിരുന്നു ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

മാസങ്ങളായി നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികർ തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ജൂണിൽ ഗാൽവൻ താഴ് വരയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

content highlights:Chinese Soldier, Held After He Strayed Into Ladakh, Handed Back