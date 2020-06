ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശക്ക് കടന്നുകയറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ലഡാക്കില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി ജമ്യാങ് സെരിങ് നങ്യാല്‍. ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യാ ചൈന സംഘര്‍ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ് നാഥ് സിങ്ങിനോടായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണ് ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ കൈയ്യടക്കിയതെന്നാണ് ജമ്യാങ് സെരിങ് നങ്യാല്‍ പറയുന്നത്.

ലഡാക്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് ചൈന കടന്നുകയറിയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായി എംപി നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് നിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈന ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങള്‍ കയ്യടിക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. പക്ഷെ അതൊക്കെ കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്.

ഈ വിവരണങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അതിന്റെ മാപ്പും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012 വരെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിക്കുന്നു. യഥാര്‍ഥ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ തന്റെ മറുപടി കോണ്‍ഗ്രസും രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും സ്വീകരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ഇനിയും ശ്രമിക്കില്ലെന്ന്‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ജമ്യാങ് സെരിങ് നങ്യാല്‍ പറയുന്നു.

I hope @RahulGandhi and @INCIndia will agree with my reply based on facts and hopefully they won't try to mislead again.@BJP4India @BJP4JnK @sambitswaraj @JPNadda @blsanthosh @rajnathsingh @PTI_News pic.twitter.com/pAJx1ge2H1