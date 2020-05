ലഡാക്ക്: ഇന്ത്യ- ചൈന നിയന്ത്രണ രേഖയിലുള്ള പാങ്ങോങ് സൊ തടാകത്തി ല്‍ ചൈന കൂടുതല്‍ പട്രോളിങ് ബോട്ടുകള്‍ വിന്യസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മേഖലയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനികര്‍ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ സംഭവം നടന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെയാണ് ചൈനയുടെ നടപടി. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റോഡ് നിര്‍മാണത്തിനും സൈനിക പട്രോളിങ്ങിനുമെതിരെ ചൈനീസ് സൈന്യം എതിര്‍പ്പുയര്‍ത്തുന്നുമുണ്ട്.

അതേസമയം ലഡാക്കിലെ സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

നേരത്തെ തടാകത്തിലെ പട്രോളിങ്ങിനായി മൂന്ന് ബോട്ടുകളാണ് ചൈന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത് ഒമ്പതെണ്ണമായി ഉയര്‍ത്തി. നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് ഇവിടെ മൂന്ന് ബോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

മേഖലയിലെ അതിര്‍ത്തി ലംഘനത്തില്‍ മൂന്നിലൊന്നും നടക്കുന്നത് ഈ തടാകത്തിലാണ്. പട്രോളിങ്ങിന്റെ പേരില്‍ നിയന്ത്രണരേഖ ലംഘിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഈ സമീപനം വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

മേഖലയിലെ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ട്. അതിനാല്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പട്രോളിങ് നടത്തി മേധാവിത്വം നേടാനാണ് ചൈനീസ് ശ്രമം.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് തടയാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലഡാക്കിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ചൈനയുമായി നിയന്ത്രണ രേഖ സംബന്ധിച്ച് തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ട്. 1999ല്‍ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തിൽ പാക് പടയെ തുരത്തിയശേഷം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഇവിടെ കാല്‍നടയായാണ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സൈന്യം ഇവിടെ ചെറുവാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ റോഡ് നിര്‍മിക്കുകയും വാഹനത്തില്‍ പട്രോളിങ് നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സൈനികരുടെ പ്രയാസങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ഈ മേഖലയില്‍ വഴിവെട്ടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം ചൈന തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മനപൂര്‍വം വാഹനത്തില്‍ കടന്നുകയറുന്ന ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം തിരിച്ചയക്കുന്നത്.

Content Highlights: Chinese bring more boats to lake in Ladakh, Indians a road