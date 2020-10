ന്യൂഡൽഹി: ഡെംചോക് മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നതിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായ ചൈനീസ് സൈനികന്റെ കൈയിൽ ശൂന്യമായ ഒരു പെൻഡ്രൈവും മൊബൈൽ ഫോണും സ്ലീപ്പിങ് ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യാടുഡെയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സൈനികർ പിടികൂടുമ്പോൾ ചൈനീസ് സൈനികന്റെ കൈവശം സൈനിക തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തി പിടിയിലായ കോർപറൽ വാങ്ങിനെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചോദ്യംചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇയാൾക്ക് ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പടെയുളള മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുനൽകിയെന്നും ഭക്ഷണവും ചൂടുപകരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും നൽകിയെന്നും സംഭവത്തെ കുറിച്ചുളള സൈന്യത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സൈനികനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൈന ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തരനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ചുഷുൽ-മോൾഡോ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് പിന്നീട് സൈനികനെ ഇന്ത്യ ചൈനക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട കന്നുകാലിയെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഗ്രാമവാസിയെ സഹായ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സൈനികൻ അറിയാതെ നിയന്ത്രണരേഖ കടന്നതെന്നാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം അറിയിച്ചത്.

