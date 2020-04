ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ 20 വിമാനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് -19 അനുബന്ധ മെഡിക്കല്‍ സാധനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കും. ഏപ്രില്‍ 21നും 27നും ഇടയില്‍ ഈ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതിക്കായി ചൈനയിലെ സിവില്‍ ഏവിയേഷനെ സമീപിച്ചുവെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയില്‍ ചൈനയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 390 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളുമായി 24 വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍, തെര്‍മോമീറ്ററുകള്‍, വ്യക്തി സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങള്‍ അടക്കമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിച്ചത്.

ഇംപീരിയല്‍ ലൈഫ് സയന്‍സസ്, എച്ച്എല്‍എല്‍, മാട്രിക്‌സ് ലാബ്‌സ്, ഇന്‍വെക്‌സ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍, മാക്‌സ്, റിലയന്‍സ്, ടാറ്റ, അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്പനികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചരക്കുകള്‍ എത്തിയത്. കര്‍ണാടക, അസം, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നീ നാല് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്.

650,000 ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകളും ചൈനയില്‍ നിന്നും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രണ്ട് വിമാനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ച ചരക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 15 ദശലക്ഷം പിപിഇ കിറ്റുകള്‍, 1.5 ദശലക്ഷം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കരാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

