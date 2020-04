ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തടയിടാന്‍ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ ചട്ടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ ഭേഗഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ ചൈന രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തീരുമാനം വിവേചനപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചൈന ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ ഇന്ത്യ ചൈനയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ചൈനീസ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം.

ഇന്ത്യ വിവേചനപരമായ നടപടികള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെ ഒരേരീതിയില്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചൈനയുടെ എംബസി വക്താവ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. തുറന്നതും നീതിയുക്തവും തുല്യവുമായ ബിസിനസ്സ് അന്തരീക്ഷം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വിഷയത്തില്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അദ്യ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഇത്.

നേരത്തെ, പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് പ്രമോഷന്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി ആന്റ് ഇന്റേണല്‍ ട്രേഡ് ചൈനയുടെ പേര് ഏടുത്ത് പറയാതെ ഇത് പരിഷ്‌കരിക്കുകായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന എല്ലാ അയല്‍രാജ്യങ്ങളെയും ഇതിന്റെ കീഴില്‍ കൊണ്ടുവന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ചൈനയുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 2019 ഡിസംബര്‍ വരെ 8 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലധികമായതായി അവര്‍ പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് അയല്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപത്തേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനല്‍ തന്നെ നയം മാറ്റുന്നത് ചൈനീസ് നിക്ഷേപകരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണെന്ന് അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ചൈനയുള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് പുതിയ തീരുമാനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

2020 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തില്‍ എച്ച്ഡിഎഫ്സിയുടെ 1.01 ശതമാനം ഓഹരി ചൈനയുടെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് വാങ്ങിയതോടെയാണ് എഫ്ഡിഐ നയത്തിന്റെ പരിഷ്‌കരണം വരുത്താന്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്.

