ബെയിജിങ്: ഉപഗ്രഹവേധ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തില്‍ ചൈനയുടെ പ്രതികരണം. ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തില്ലെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും ഓരോ രാജ്യവും ബഹിരാകാശത്ത് സമാധാനവും ഐക്യവും പുലര്‍ത്തട്ടേയെന്നും ചൈന പ്രതികരിച്ചു. ഉപഗ്രഹ വേധ മിസൈല്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചുവെന്നും ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് വീഴ്ത്തുന്ന ശേഷി ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.

ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് മിഷന്‍ ശക്തി ദൗത്യം സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. 2007 ജനുവരിയിലാണ് ചൈന ഇത്തരം മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമായ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം തകര്‍ത്തുകൊണ്ട് ഉപഗ്രഹ വേധ മിസൈല്‍ രംഗത്ത് ചൈന ശക്തികാട്ടിയിരുന്നു. 800 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഫെങ് യുന്‍-1 സി ഉപഗ്രഹമാണ് കെടി-1 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചൈന തകര്‍ത്തത്. 2013 ല്‍ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി അവര്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

ലോകത്ത് ഈ ശേഷി കൈവരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. മിഷന്‍ ശക്തി എന്നാണ് ദൗത്യത്തിന് പേരിട്ടതെന്നും അത് വിജയകരമായെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ദൗത്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടെന്നും ബഹിരാകാശത്തെ ലക്ഷ്യംവച്ച ഉപഗ്രഹത്തിനെ തകര്‍ത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിആര്‍ഡിഒ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മിസൈലാണ് പരീക്ഷിച്ചത്.

ഇതോടെ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തെ വലിയ ശക്തിയായി മാറിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് റഷ്യ, അമേരിക്ക, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു നിമിഷമാണ്. കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും മാത്രമല്ല ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുപോലുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയാകുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

