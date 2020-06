ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തില്‍ ഇന്ത്യയുമായി സമവായത്തിലെത്തിയതായി ചൈന. അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം സംബന്ധിച്ച് സൈനിക തലത്തിലും നയതന്ത്രതലത്തിലും ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായി അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് സമവായത്തിലെത്തിയതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് ഹുവാ ചുന്‍യിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നയതന്ത്രതലത്തിലും സൈനികതലത്തിലും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിര്‍ത്തിയിലെ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹുവാ ചുന്‍യിങ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ല.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ ഗാല്‍വന്‍ താഴ്വര, പാംഗോങ് തടാകം എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യം രണ്ടുമുതല്‍ മൂന്നുവരെ കിലോമീറ്റര്‍ പിന്‍വലിഞ്ഞതായി സൈനികവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ, ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യവും സൈനിക വാഹനങ്ങളുള്‍പ്പെടെ ഇവിടെനിന്ന് പിന്‍വലിച്ചു. ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്‌സ് മേഖലയിലെ പട്രോളിങ് പോയിന്റ് 14 (ഗാല്‍വന്‍ താഴ്വര), പട്രോളിങ് പോയിന്റ് 15 എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബറ്റാലിയന്‍ കമാന്‍ഡര്‍ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചതുടങ്ങുംമുമ്പാണ് ചൈനയുടെ പിന്‍മാറ്റം.

നാള്‍ വഴി

മേയ് 5/6: ചൈനീസ് പട്ടാളം കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ കടന്നുകയറി. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യവുമായി കൈയാങ്കളി.

മേയ് 9: വടക്കന്‍ സിക്കിമിലെ നാകു ലായില്‍ ഇന്ത്യ-ചൈന പട്ടാളം ഏറ്റുമുട്ടി

മേയ് 14: ഇരുഭാഗവും ആക്രമണസ്വഭാവം കാട്ടിയെന്ന് കരസേനാമേധാവിയുടെ പ്രസ്താവന

മേയ് 18: ഇന്ത്യ അതിര്‍ത്തിലംഘിച്ചെന്നും യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി പണിനടത്തുന്നെന്നും ചൈന

മേയ് 21: അതിര്‍ത്തിയിലെ സാധാരണ റോന്തുചുറ്റല്‍പോലും ചൈനീസ് പട്ടാളം തടയുന്നെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം

മേയ് 27: അതിര്‍ത്തിയിലെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് ചൈന

ജൂണ്‍ 2: യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ചൈനീസ് പട്ടാളമുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്

ജൂണ്‍ 5: വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിയും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലും തമ്മില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്

ജൂണ്‍ 6: ഇരുരാജ്യത്തെയും ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍മാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി

ജൂണ്‍ 9: ചൈനീസ് പട്ടാളം പിന്‍വാങ്ങിത്തുടങ്ങി. അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ടാങ്കുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ഇന്ത്യ പിന്‍വലിച്ചു

Content Highlights: China On talks with India over border tension