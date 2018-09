കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളിലെ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാന്മര്‍ വഴി ചൈനയിലെ കുന്‍മിങിലേക്ക് അതിവേഗ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങാന്‍ അതീവ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് ചൈന. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി മാ ഴാന്‍വു ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ചൈന, കിഴക്കേ ഇന്ത്യ, മ്യാന്മാര്‍, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു റെയില്‍ പാതയുടെ നിര്‍മാണത്തിനായി ചൈന ഒരുങ്ങുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ്-ചൈന-ഇന്ത്യ-മ്യാന്മാര്‍ (ബി.സി.ഐ.എം) സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മേഖലയുടെ ആകെ വികസനം സാധ്യമാകും. ഴാന്‍വു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും സംയുക്തമായി വേണം പാതയുടെ നിര്‍മാണം സാധ്യമാക്കാനെന്നും ഴാന്‍വു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും യോജിച്ചുനിന്നാല്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും ഴാന്‍വു പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴികള്‍ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനുള്ളതല്ല, പുരാതനമായ പട്ടുപാതയുടെ പുനരുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും നേട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഴാന്‍വു വ്യക്തമാക്കി.

