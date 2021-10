ലഡാക്ക്: ലഡാക്ക് അതിര്‍ത്തിയിലുടനീളം ചൈന ഗണ്യമായ തോതില്‍ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നതായി കരസേനാ മേധാവി ജനറല്‍ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ. ലഡാക്കിലെ സംഘര്‍ഷത്തെക്കുറിച്ചും സേനാപിന്മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അടുത്തയാഴ്ച ചൈനയുമായി 13-ാം വട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താനാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

#WATCH | "...Definitely, there has been an increase in their deployment in the forward areas which remains a matter of concern for us...," says Army chief General Manoj Mukund Naravane to ANI on the India-China border situation pic.twitter.com/9DRwRwZ4Ud