സിങ്കപൂര്‍: പ്രാദേശികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. അന്തര്‍ദ്ദേശീയ ഉപയോഗത്തിനായി അവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയെന്നോണമാണ് ചൈനീസ് നീക്കം. അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനുള്ള വാക്‌സിനുകളുടെ പട്ടികയില്‍ തങ്ങളുടെ വാക്‌സിന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചൈന പ്രാഥമികമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അത്യാഹിത അവസരങ്ങളില്‍ ലൈസന്‍സില്ലാത്ത വാക്‌സിനുകളുടെ ലഭ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ചികിത്സ വിലയിരുത്താനും അനുവദിക്കുന്നു. വാക്‌സിനുകളുടെ സ്വീകാര്യത നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗരാജ്യങ്ങളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ചൈനയില്‍ ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികള്‍ക്കും മറ്റും പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിനുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതിനാല്‍ വാക്‌സിന്റെ സുരക്ഷാകാര്യത്തില്‍ വിദഗ്ധര്‍ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാനഘട്ടത്തിലുള്ള നാലോളം വാക്‌സിനുകളാണ് ചൈനയിലുള്ളത്. പാകിസ്താന്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, ബ്രസീല്‍, റഷ്യ, യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് വാക്‌സിനുകള്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

