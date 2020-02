ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് (COVOD 19) ബാധിതര്‍ക്ക് മരുന്നുകള്‍ അടക്കമുള്ളവ എത്തിക്കുന്നതിനും അവിടെയുള്ള നൂറിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം അയയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ചൈന ബോധപൂര്‍വം വൈകിക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാകുന്നു. 20 ന് വിമാനം അയയ്ക്കാനാണ് ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ചൈനയില്‍നിന്ന് ഇന്നും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനിലേക്ക് സി- 17 സൈനിക വിമാനം അയയ്ക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. വിമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസംതന്നെ അവിടേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള അനുമതി വൈകുന്നതിനാല്‍ വിമാനത്തിന് ഇതുവരെ പുറപ്പെടാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള മരുന്നുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള വിമുഖത മൂലമാണോ വിമാനത്തിനുള്ള അനുമതി വൈകിക്കുന്നത് എന്നകാര്യം വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. കടുത്ത ദുരിതവും മാനസിക പ്രയാസവും സഹിച്ച് വുഹാനില്‍ കഴിയുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ അവര്‍ വൈകിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍, അനുമതി ബോധപൂര്‍വം വൈകിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് പറയുന്നത്. വുഹാനിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സങ്കീര്‍ണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണം സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിമാനത്തിന് അനുമതി വൈകിക്കാനുള്ള നീക്കമൊന്നും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ വിമാനത്തിന് ചൈനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

Content Highlights: China delaying permission to India to send flight carrying relief material to Wuhan'