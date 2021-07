ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സൂചന. കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ നല്‍കാനുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാകുന്നത്. അടുത്ത മാസം മുതല്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ ബി.ജെ.പിയുടെ പാര്‍ലമെന്ററി യോഗത്തില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കോവാക്സിനും സൈഡസ് കാഡിലയുടെയും ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവാക്സിന്റെ പരീക്ഷണ ഫലം സെപ്റ്റംബറോടെയുണ്ടാകുമെന്ന് എയിംസ് മേധാവി രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബറോടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ നല്‍കിതുടങ്ങാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

'സൈഡസ് കാഡില പരീക്ഷണങ്ങള്‍ എല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കി അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുളള അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. കോവാക്സിന്റെ പരീക്ഷണം ഓഗസ്റ്റ് - സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തോടെ അവസാനിക്കും. അപ്പോഴേക്കും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കണം. ഫൈസറിന് യുഎസ് ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറോടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.'-രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയയെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍.ഡി.ടി.വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മൂന്നാം തരംഗം ഏറ്റവും ബാധിക്കുക കുട്ടികളെയാണെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

