കലബുറഗി: സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കുട്ടികളെ കഴുത്തറ്റം മണ്ണില്‍ കുഴിച്ചിട്ടു. കര്‍ണാടകയിലെ കലബുറഗി ജില്ലിയിലുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. കലബുറഗി നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള താജ്‌സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 11.05 വരെ മണ്ണില്‍ കുഴിച്ചിട്ടത്. ഗ്രഹണ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാറുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളാണ് മൂന്നുപേരും. തല വരെ മണ്ണില്‍ കുഴിച്ചിട്ടാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് അവര്‍ നേരിടുന്ന ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളില്‍ നിന്ന് ആശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

സമീപത്തുള്ള ഐനോളി ഗ്രാമത്തിലും സമാന സംഭവം അരങ്ങേറി. ഇവിടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ നാലുകുട്ടികളെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ മൂന്നുമണിക്കൂര്‍ മണ്ണില്‍ കുഴിച്ചിട്ടത്. മഹിളാ സംഘടനകളുടേയും മറ്റു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും നേതൃത്വത്തില്‍ ചില ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇത്തരം ആചാരങ്ങള്‍ തടഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

കലബുറഗിയിലെ സംഭവം വാര്‍ത്ത ആയതോടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ ഇടപ്പെട്ടു. തഹസീല്‍ദാറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമെത്തി കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Children buried neck-deep in this Karnataka village during solar eclipse