പട്‌ന: ബീഹാറില്‍ ആംബുലന്‍സിന്റെ ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു. ബീഹാറിലെ ജെഹാനാബാദ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. പ്രദേശത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രി പട്‌ന മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്‌തെങ്കിലും ആംബുലന്‍സ് നല്‍കിയില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആരോപിച്ചു. ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രദേശത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിത്.

കുട്ടിക്ക് ശനിയാഴ്ചയാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത്. മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടിയെ പ്രദേശത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. കുട്ടിയുടെ നില വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പട്‌ന മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ആംബുലന്‍സ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആശുപത്രി ഭരണകൂടം ഒരു ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കി അതിലേയ്ക്ക് വിളിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗം ആരോപിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളില്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം വെച്ചാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്. താമസിയാതെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി കുടുംബത്തിന് ആംബുലന്‍സ് ഒരുക്കി നല്‍കി.

എന്നാല്‍ ആരോപണം ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ നിഷേധിച്ചു. ആംബുലന്‍സ് എടുക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ വിസമ്മതിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

