ന്യഡല്‍ഹി: സാമ്പ്രദായികമായ സൈനിക രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് സേനകളുടെയും പൊതു തലവനായ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് എന്ന പദവി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യത്തെ നീക്കമാണിത്.

ഈവര്‍ഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് എന്ന പദവിയെപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 1999-ലെ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് മൂന്ന് സേനകളുടെയും ഏകോപനത്തിനായി ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് എന്ന പദവി വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായി ഉയര്‍ന്നത്. തുടര്‍ന്ന് വന്ന പല സര്‍ക്കാരിലും ഈ നിര്‍ദ്ദേശം പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും നടപ്പിലായിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോള്‍ സേനകളിലെ വെവ്വേറെയായി നിലനില്‍ക്കുന്ന കമാന്‍ഡുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ സംയുക്ത കമാന്‍ഡുകള്‍ രൂപീകരിച്ച് അതിന്റെ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇവയുടെ ഫലപ്രദമായ ഏകോപനം സി.ഡി.എസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും.

ആരാണ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് ?

ഫോര്‍ സ്റ്റാര്‍ റാങ്കുള്ള സൈനിക ജനറലാണ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് (സി.ഡി.എസ്). കരസേനമേധാവിയായ ബിപിന്‍ റാവത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സി.ഡി.എസ്.

മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികള്‍ക്കും ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും സി.ഡി.എസിന്റെയും ശമ്പളം.

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില്‍ വരുന്ന സൈനികകാര്യ വകുപ്പിന്റെ മേധാവിയായിരിക്കും സി.ഡി.എസ്.

മൂന്നു സേനകളുടെയും തലവന്മാര്‍ക്ക്‌ മുകളിലാണ് സ്ഥാനമെങ്കിലും മൂന്ന് സേനകളുടെയും മേധാവികളെ മറികടന്ന് ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ സി.ഡി.എസിന് അനുവാദമില്ല.

സൈനിക കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായും സി.ഡി.എസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

സി.ഡി.എസ് പദവിയില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ പദവി വഹിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ടാകില്ല.

സി.ഡി.എസ് പദവിയില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സ്വകാര്യ തൊഴില്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

വെവ്വേറെ നില്‍ക്കുന്ന സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കമാന്‍ഡുകളെ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും വിഭവങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ സി.ഡി.എസിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിക്ക് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിരം ചെയര്‍മാന്‍ ആയിരിക്കും ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ്.

