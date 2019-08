ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.എന്‍.എക്സ്. മീഡിയ കേസില്‍ മുന്‍ മന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ ബിജെപി വേട്ടയാടുകയാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആരോപണം. ഇതിന് ചില കാരണങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസിന് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാനുണ്ട്. ഒമ്പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഗുജറാത്തില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത് ഷായെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കേസില്‍ ജയിലിലടയ്ക്കുമ്പോള്‍ അന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കയ്യാളിയിരുന്നത് പി. ചിദംബരമായിരുന്നു.

ഇന്ന് ചിദംബരം അഴിമതി കേസില്‍ കുടുങ്ങി അറസ്റ്റിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതേ വകുപ്പ് കയ്യാളുന്നത് അമിത് ഷായാണെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചിദംബരത്തിനെതിരായ പ്രതികാര നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് സംശയിക്കാന്‍ ഈ കാരണം ന്യായമായും ഉയര്‍ത്താം. സിബിഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോപണം.

2010 ല്‍ രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരില്‍ ചിദംബരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത് ഷായുടെ അറസ്റ്റ്. സൊറാബുദ്ദീന്‍ ഷെയ്ക്കിനെയും ഭാര്യയെയും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചുവെന്നതായിരുന്നു കുറ്റം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത് ഷാ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തല്‍. 2010 ല്‍ അറസ്റ്റിലായ അമിത് ഷായ്ക്ക് മൂന്നുമാസം ജയിലില്‍ കിടക്കേണ്ടിവന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയാണ് പിന്നീട് അമിത് ഷായ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കോടതി പിന്നീട് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും ചിദംബരത്തിനോട് അമിത് ഷായ്ക്ക് അടങ്ങാത്ത പകയാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. 2014 ല്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ എത്തിയ അന്നുമുതല്‍ തുടങ്ങിയ നീക്കങ്ങളാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്കെത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. ചിദംബരത്തിന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരമാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത്. തുടര്‍ന്ന് ഇദ്ദഹം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി.

വിരമിക്കാനിരുന്ന ജഡ്ജിയാണ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുകയും ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോപണം. മോദി സര്‍ക്കാരും നട്ടെല്ലില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് ചിദംബരത്തിനെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നത്. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ധീരനാണ് ചിദംബരമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്ഥനായാണ് ചിദംബരം അറിയപ്പെടുന്നത്.

