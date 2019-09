ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസില്‍ കോടതി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍വിട്ട മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരത്തെ തിഹാര്‍ ജയിലിലെ ഏഴാം നമ്പര്‍ ജയിലിലാകും താമസിപ്പിക്കുക. മരുന്നുകള്‍ ഒപ്പം കരുതാന്‍ ചിദംബരത്തിന് കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചിദംബരത്തിന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തിയും തിഹാറില്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ പിടിയിലായവരെ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നയിടമായിരുന്നു ഏഴാം നമ്പര്‍ ജയില്‍. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെയുള്ളവരില്‍ അധികവും സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് പിടിയിലാവരാണ്. 600 - 700 ആളുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെയുള്ളത്.

ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള വ്യക്തിയായതിനാല്‍ പ്രത്യേക സെല്ലില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് മതിയായ സുരക്ഷാസജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനും കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബര്‍ 19-ാം തിയതി വരെയാണ് തിഹാറില്‍ കഴിയേണ്ടി വരിക.

വിചാരണത്തടവുകാരനായി ചിദംബരം എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം തയ്യറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജയില്‍ ഡി ജി പി സന്ദീപ് ഗോയല്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിക്കു നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ; ജയില്‍ ജയിലാണ്. ഞങ്ങള്‍ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകള്‍ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ തടവുകാരെ പോലെയാകും ചിദംബരത്തെയും പരിഗണിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

