ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.എന്‍.എക്‌സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസില്‍ സി.ബി.ഐ കസ്റ്റഡി കോടതി സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചുവരെ നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെയും ജി.ഡി.പി വളര്‍ച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സര്‍ക്കാരിനെ ട്രോളി മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം.

കോടതിയില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ചിദംബരത്തോട് കസ്റ്റഡി നീട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ പരിഹാസം. ''അഞ്ച് ശതമാനം..., നിങ്ങള്‍ക്കറിയുമോ അഞ്ച് ശതമാനം എന്താണെന്ന്...?'' ചിദംബരം പ്രതികരിച്ചു. ജിഡിപി വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പരിഹാസം. അഞ്ചെന്ന് ആംഗ്യം കാട്ടുകയും ചെയ്തു.

നടപ്പുസാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന (ജി.ഡി.പി.) വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ആറ് കൊല്ലത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.

