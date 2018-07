ചെന്നൈ: മുന്‍ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിന്റെ കുടുംബം ഓഗസ്റ്റ് 20ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാവണമെന്ന് ഉത്തരവ്. കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ചിദംബരത്തിന്റെ ഭാര്യ നളിനി, മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരം, കാര്‍ത്തിയുടെ ഭാര്യ ശ്രീനിധി എന്നിവര്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ചെന്നൈ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് മലര്‍വിഴി ഉത്തരവിട്ടത്.

ഇവര്‍ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാന്‍ പറ്റാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 20ലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ രേഖകള്‍ പ്രകാരം മെട്രോ ബാങ്കിലും, ബ്രിട്ടനിലും, അമേരിക്കയിലെ നാനോ ഹോള്‍ഡിംഗ്സിലുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇവര്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്കുമായി ബ്രിട്ടനിലുള്ള 5.37 കോടി രൂപയുടേയും അമേരിക്കയിലെ 3.28 കോടി രൂപയുടേയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നു.

കൂടാതെ, കാര്‍ത്തിയുടെ ചെസ്സ് ഗ്ലോബല്‍ അഡ്വസറിയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ 50ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഐ.ടി. വകുപ്പ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

