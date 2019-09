ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിന് ജയിൽമുറിയിൽ ഇരിക്കാൻ കസേരയും തലയണയും നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം. കസേരയോ തലയണയോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടുവേദന കൂടിയെന്ന പി.ചിദംബരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. അതേസമയം ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഒക്ടോബര്‍ മൂന്ന് വരെ നീട്ടി. ഇതോടെ 14 ദിവസം കൂടി പി.ചിദംബരത്തിന് ജയിലിൽ തുടരേണ്ടി വരും.

ജയിലില്‍ തന്റെ മുറിക്ക് പുറത്തായി കസേരയുണ്ടായിരുന്നു. പകല്‍സമയങ്ങളില്‍ അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ ആ കസേര ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താല്‍ ഇപ്പോള്‍ അത്‌പോലും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വാര്‍ഡന് പോലും ഇപ്പോള്‍ കസേര അനുവദിക്കുന്നില്ല- പി.ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

പി.ചിദംബരത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പ് വരെ കസേര അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കസേരയോ തലയണയോ അദ്ദേഹത്തിനില്ല- അഭിഭാഷകനായ മനുഅഭിഷേക് സിങ്വി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ഇത് ചെറിയ വിഷയമാണെന്നും വിവാദമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ആദ്യം മുതല്‍ തന്നെ ജയിലില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കസേര അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല- സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന സി.ബി.ഐയുടെ ആവശ്യത്തെ ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകർ എതിർത്തു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി തുടര്‍ച്ചയായി നീട്ടുന്നതെന്ന് അഭിഭാഷകനായ കപില്‍സിബല്‍ ചോദിച്ചു.

ജയിൽവാസത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചിദംബരത്തിന് സ്ഥിരമായി നടത്താറുള്ള വൈദ്യപരിശോധന ആർ എം എൽ, എയിംസിലോ നടത്താൻ കോടതിയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ജയിൽഅന്തേവാസികൾക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തുഷാർമേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Chidambaram complaints of back pain in Jail, says need pillow or chair in Jail