ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നല്‍കിയ വായ്പകളേയും കിട്ടാക്കടങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുന്‍ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരം.

2014 മുതല്‍ എന്‍.ഡി.എ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ വായ്പകളില്‍ കിട്ടാക്കടമോ, നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയോ ആയി മാറിയത് എത്രയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് ചിദംബരം ടിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരേയും ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും ചിദംബരം പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടാക്കടങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ചിദംബരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

How many loans and how much that were given after May 2014 have become non-performing assets?