ന്യൂഡല്‍ഹി: യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ അഗസ്ത വെസ്റ്റ്‌ലാന്‍ഡ് ഹെലികോപ്ടര്‍ ഇടപാടിലെ മധ്യവര്‍ത്തി ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ മിഷേല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടേയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടേയും പേരുകള്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതായുള്ള എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെതിരെ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി.ചിദംബരം രംഗത്തെത്തി.

"എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യസ്തമായ അന്വേഷണ രീതിയാണുള്ളത്. മാധ്യമങ്ങള്‍ വിചാരണ നടത്തുന്നത് ടിവി ചാനലുകളിലൂടെയാണ്. അത് മിക്കപ്പോഴും യഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുടെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയാവണമെന്നില്ല", ചിദംബരം ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചു.

Further, the Criminal Procedure Code and the Evidence Act will not apply. What ED says will be oral evidence, any piece of paper ED produces will be documentary evidence, and what the TV channel pronounces will be the judgement.