ചെന്നൈ: ചെന്നൈയില്‍ എഐഎഡിഎംകെയുടെ ഹോര്‍ഡിങ് ഇളകി വീണതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥയായ യുവതി മരിക്കാനിടയായതില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. റോഡിലെ ഡിവൈഡറില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൂറ്റന്‍ ഹോര്‍ഡിങ് പതിച്ച് ശുഭശ്രീ(23)യാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

ഓഫീസില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ശുഭശ്രീ. ഇരുചക്രവാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ശുഭശ്രീയുടെ മുകളിലേക്ക് ഹോര്‍ഡിങ് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തോടൊപ്പം റോഡില്‍ വീണ ശുഭശ്രീയുടെ മുകളിലൂടെ പിന്നാലെ വന്ന ടാങ്കര്‍ ലോറി കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ശുഭശ്രീ മരിച്ചിരുന്നു. ക്രോംപെട്ട് സ്വദേശിനിയാണ്.

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ പളനിസ്വാമി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീര്‍ശെല്‍വം, മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ നിരയായി സ്ഥാപിച്ച ഹോര്‍ഡിങ്ങുകളിലുണ്ട്. അനധികൃതമായാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. എഐഎഡിഎംകെയുടെ പ്രാദേശികനേതാവ് സി ജയഗോപാല്‍ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഹോര്‍ഡിങ്ങുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ വിവാഹത്തിനെത്തുന്നത് മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഹോര്‍ഡിങ്ങുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ടാങ്കര്‍ലോറി ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അലക്ഷ്യമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും മനപ്പൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഹോര്‍ഡിങ് നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയ പ്രസ് താല്‍ക്കാലികമായി സീല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രാദേശികനേതാവിനെതിരെ ഇതു വരെ കേസെടുക്കാത്തത്‌ വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിഎംകെ നേതാവ് സ്റ്റാലിനടക്കം ഇതിനെതിരെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. സര്‍ക്കാരിന്റേയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടേയും അനാസ്ഥയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെ അരാജകത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നിരവധിപേര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

#WhoKilledSubhasri All the political parties and fan clubs of actors are equally responsible for illegal banners and hoardings. The Madras High Court's order is clearly disrespected by the authorities indicating rule of law is only in paper — Bharath (@RaghavBharath) September 12, 2019

Unless any politician son / daughter is killed in road accidents by their own banner culture this would not stop.. Even after HC judgement this government doesn’t follow any rules.. Rules and fines is for the people not for stupid politicians #AdmkKilledSubasri — Yogesh (@YogeshKD2228) September 13, 2019

I think this has to start with the people who put up huge hoardings for Gym membership, birthday party, weddings, etc.. politicians don't care. This problem is not new. Should see how the roads and footpaths are covered between Chennai Trade Centre and Porur. #WhoKilledSubhasree — Vishvaroop Patra (@vishvaroop) September 12, 2019

