ചെന്നൈ: ജയില്‍ എനിക്ക് വീടുപോലെ, മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണം, നല്ല കൂട്ടുകാര്‍- ചെന്നൈയിലെ 52-കാരന്‍ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. വെറും വാക്കുകള്‍ മാത്രമല്ല, ജയിലില്‍നിന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്റെ 'വീട്ടിലേക്ക്' തന്നെ അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനായി ഒരു ബൈക്കും കുറച്ച് പെട്രോളും മോഷ്ടിച്ചെന്ന് മാത്രം.

കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണ് ജ്ഞാനപ്രകാശത്തെ മോഷണക്കേസില്‍ ആദ്യമായി പിടികൂടിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ പുഴല്‍ ജയിലില്‍ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ജൂണ്‍ 29-ന് ജ്ഞാനപ്രകാശം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. പക്ഷേ, വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ജയിലിലെ അന്തരീക്ഷവും കൂട്ടുകാരുമാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത്. വീട്ടില്‍ തനിക്ക് ഒരു വിലയുമില്ലെന്നും ഭാര്യയും മക്കളും ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. ഇതോടെ എങ്ങനെയും ജയിലിലെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹം കലശലായി.

കൈലാസപുരത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചാണ് ജ്ഞാനപ്രകാശം തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനിറങ്ങിയത്. ഇതിനായി സി.സി.ടി.വി. സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എങ്ങനെയെങ്കിലും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇന്ധനം തീര്‍ന്നെങ്കിലും മറ്റുവാഹനങ്ങളില്‍നിന്ന് പെട്രോളും മോഷ്ടിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തെ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചത്. പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ച ജ്ഞാനപ്രകാശം മനസുതുറന്നപ്പോള്‍ പോലീസുകാരും ഞെട്ടിപ്പോയി.

ജയിലിലെ കൂട്ടുകാരെ പിരിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നതില്‍ തനിക്ക് വലിയ ദു:ഖമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന്റെ മൊഴി. ജയിലില്‍ മൂന്നുനേരം ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് വലിയകാര്യമാണെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായാലും ജ്ഞാനപ്രകാശം ആഗ്രഹിച്ചപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നു. മോഷണക്കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇയാളെ വീണ്ടും പുഴല്‍ ജയിലിലേക്കാണ് അയച്ചത്.

