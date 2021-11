ചെന്നൈ: ചെന്നൈയിലെ കനത്തമഴയെ കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ട്രോള്‍മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ്. തമിഴ്‌നാട് ബി.ജെ.പി. ട്രഷറര്‍ എസ്.ആര്‍. ശേഖറാണ് വിവാദത്തില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ഡി.എം.കെ. ഭരണത്തിനു കീഴില്‍, ഒരു ദിവസം പെയ്ത മഴയില്‍ ചെന്നൈ നീന്തല്‍ക്കുളമായി മാറി എന്നായിരുന്നു ശേഖറിന്റെ ട്വീറ്റ്. വെള്ളംപൊങ്ങിയ ഒരു തെരുവിന്റെ ചിത്രവും ടീറ്റിനൊപ്പം ശേഖര്‍ ചേര്‍ത്തിരുന്നു.

ശേഖറിന്റെ ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ചിത്രം 2017-ലെ ഗുജറാത്ത് പ്രളയത്തിലേത് ആണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ശേഖര്‍ വ്യാജവാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

Dear @TwitterIndia Block this person ID for posting false information about the #ChennaiRains2021



The pic which he quoted was taken in #Gujarat, not in #TamilNadu



Check the orginal tweet comment section for source link. #FaKeBJP #BJPFails #GujaratModel #TamilNaduRains https://t.co/Fy2LqLDJDu