ചെന്നൈ: ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ ലണ്ടനില്‍ കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ വിവാദ മത പ്രഭാഷകന്‍ സാക്കിര്‍ നായിക്കിനെ പ്രതി ചേര്‍ത്ത് എന്‍ഐഎ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ബംഗ്ലാദേശ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘമാണ് കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നിലെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം.

ലണ്ടനില്‍ പഠനത്തിനായി പോയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഏപ്രില്‍ മാസത്തോടെയാണ് കാണാതാകുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ ചെന്നൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാല്‍ കുട്ടിയെ മതം മാറ്റിയെന്നും വിട്ട് കിട്ടാന്‍ ഒരു സംഘം പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും മാതാപിതാക്കള്‍ പിന്നീട് ആരോപിച്ചു. സംഭവവുമായി വിവാദ മതപ്രഭാഷകന്‍ സാക്കിര്‍ നായിക്കിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം എന്‍ഐഎ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

തട്ടികൊണ്ടുപോകല്‍, ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്താണ് എന്‍ഐഎ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. നഫീസ്,ഗഫ്വാസ് എന്നിവര്‍ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളും സാക്കിര്‍ നായിക് മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. പ്രതികളെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശിലെ ചില സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

Content Highlight: Chennai girl goes missing in London Zakir Naik included in accused list