ചെന്നൈ: പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പും ജാഗ്രതയും ഫലംകണ്ടില്ല. പതിവുപോലെ ഇത്തവണയും ചെന്നൈയിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബസ് ഡേ ആഘോഷം അരങ്ങേറി. ഇതിനിടെ ബസിന് മുകളില്‍നിന്ന് ഒരുകൂട്ടം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ താഴേക്ക് വീഴുന്ന വീഡിയോയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

ചെന്നൈയില്‍ വേനലവധിക്ക് ശേഷം കോളേജ് തുറക്കുന്ന ദിവസമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ബസ് ഡേ എന്നപേരില്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ബസുകളില്‍ വലിഞ്ഞുകയറിയും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കിയും നടത്തുന്ന ഈ അതിരുവിട്ട ആഘോഷം കോടതിയും പോലീസും വിലക്കിയതാണ്. എന്നാല്‍ പോലീസ് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടും എല്ലാവര്‍ഷവും നഗരത്തില്‍ ബസ് ഡേ ആഘോഷം അരങ്ങേറുന്നത് പതിവാണ്.

ഇത്തവണ ബസിന് മുകളില്‍കയറി യാത്രചെയ്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ബസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോള്‍ കൂട്ടത്തോടെ താഴേക്കുവീണ സംഭവമാണ് ബസ് ഡേ ആഘോഷത്തെ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാക്കിയത്. ബസിന് മുകളില്‍ കയറിയ മുപ്പതോളം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് റോഡില്‍ വീണത്. ചിലര്‍ക്ക് നിസാരപരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദേശീയമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാര്‍ത്തയായതോടെ ബസ് ഡേ ആഘോഷിച്ച ഇരുപത് വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ പച്ചയപ്പ കോളേജിലെയും അംബേദ്കര്‍ കോളേജിലെയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ബസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

Look what happened on Chennai Bus Day celebrations. 🙃🙃🙃 pic.twitter.com/Z6UHawD7DX