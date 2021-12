ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പാര്‍പ്പിടസമുച്ചയം തകര്‍ന്നുവീണു. തമിഴ്‌നാട് അര്‍ബന്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ നാലുനിലക്കെട്ടിടമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. 24 വീടുകളാണ് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല. വടക്കന്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുവൊട്ടിയൂരില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.

കെട്ടിടത്തില്‍ വിള്ളലുകള്‍ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ താമസക്കാരെല്ലാം ഇവിടെനിന്ന് മാറിയിരുന്നു. ഗ്രാമ സ്ട്രീറ്റില്‍ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന കെട്ടിടം രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. തുടര്‍ന്ന് തിരുവൊട്ടിയൂര്‍ പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി. കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകള്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് അടിയില്‍പ്പെട്ടു പോയതായി താമസക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാട് അര്‍ബന്‍ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

BUILDING COLLAPSES IN CHENNAI

An old slum clearance apartment collapsed in the northern part of #Chennai. Emergency services have rushed to the spot @Mugilan__C with more details pic.twitter.com/HrwE7W8520