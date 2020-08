ഛത്തീസ്ഗഡ്: യാത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഛത്തീസ്ഗഢില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ ബന്ധുക്കള്‍ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ സുര്‍ഗുജ കട്‌നായി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. യുവതി താമസിക്കുന്ന വീടിന് സമീപത്തെ പുഴ കടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ നാല് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തണ്ടില്‍ കെട്ടിയ കൊട്ടയില്‍ ഇരുത്തിയാണ് യുവതിയെ പുഴ കടത്തിയത്.

ബന്ധുക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ പുഴ കടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: A pregnant woman from Kadnai village of Surguja was carried on a makeshift basket through a river, as ambulance couldn't reach the village due to lack of proper road connectivity. The woman was later taken to the nearby govt hospital. #Chhattisgarh (1/8) pic.twitter.com/eenlZaWLOJ