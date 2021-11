ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ കിലോ ക്ലാസ് അന്തര്‍വാഹിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് കൈമാറിയതിന് നാവികസേനയിലെ രണ്ട് കമാന്‍ഡര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറുപേര്‍ക്കെതിരെ സി.ബി.ഐ. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. നാവികസേനയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ച രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ഐ.പി.സി. പ്രകാരവുമാണ് ആറുപേര്‍ക്കുമെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ കിലോ ക്ലാസ് അന്തര്‍വാഹിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീഡിയം റീഫിറ്റ് ലൈഫ് സെര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍(എം.ആര്‍.എല്‍.സി.) പദ്ധതിയുടെ വാണിജ്യവിവരങ്ങള്‍ പണത്തിനു വേണ്ടി പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഇവര്‍ കൈമാറുകയായിരുന്നെന്ന് സി.ബി.ഐ. വ്യക്തമാക്കി. നാവിക സേനയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ച രണ്‍ദീപ് സിങ്, എസ്.ജെ. സിങ് എന്നിവരെ സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് പുറത്തെത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ രണ്‍ദീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളിടത്തുനിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടുകോടി രൂപ കണ്ടെടുത്തുവെന്നാണ് ഉന്നതവൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം.

പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, വെസ്റ്റേണ്‍ നേവല്‍ കമാന്‍ഡ് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്‌സിലെ കമാന്‍ഡര്‍ അജിത് കുമാര്‍ പാണ്ഡേയെയും സി.ബി.ഐ. അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെത്തന്നെ അജിത് കുമാര്‍ പാണ്ഡേയുടെ കീഴില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കമാന്‍ഡറെയും സി.ബി.ഐ. പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് കമാന്‍ഡര്‍മാരും കിലോ ക്ലാസ് അന്തര്‍വാഹിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വാണിജ്യവിവരങ്ങള്‍, വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന വിരമിച്ച നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു കൈമാറുകയായിരുന്നെന്നാണ് സി.ബി.ഐ. വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇക്കൊല്ലം ആദ്യമാണ് എസ്.ജെ. സിങ് നാവികസേനയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ നാവിക സേനാ പദ്ധതികളില്‍ താല്‍പര്യമുള്ള കൊറിയന്‍ കമ്പനിക്കു വേണ്ടിയാണ് നിലവില്‍ സിങ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റിയര്‍ അഡ്മിറല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടോളം പേരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

