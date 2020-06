ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയ കേസില്‍ മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം, മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരം എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. പ്രത്യേക ജഡ്ജിക്ക് മുന്‍പാകെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്.

2007 ല്‍ ഒന്നാം യു പി എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി ചിദംബരം വിദേശ നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ബോര്‍ഡ് ചട്ടംലംഘിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ പീറ്റര്‍ മുഖര്‍ജി, ഭാര്യ ഇന്ദ്രാണി മുഖര്‍ജി എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയെന്ന പരാതിയില്‍ സി ബി ഐ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തിന് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയ കമ്പനി ഉടമ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ആരോപിക്കുന്നു. പി ചിദംബരത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു ഇതെന്നായിരുന്നു എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിന്റെ നിഗമനം.

അതേസമയം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും തന്നെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗം കുറ്റപത്രത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ദ്രാണി മുഖര്‍ജിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തെയും കേസില്‍ പ്രതി ചേര്‍ത്തത്.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് പി ചിദംബരത്തെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സി ബിഐ സമര്‍പ്പിച്ച കേസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ വാദം കേള്‍ക്കാനിരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

Content Highlights: charge sheet against Chidambaram on INX media case filed by ED