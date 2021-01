ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.കെയില്‍നിന്ന് വിമാനമാര്‍ഗം ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ മലയാളികള്‍ അടക്കമുള്ള യാത്രക്കാര്‍ കോവിഡ് പരിശോധനയും ക്വാറന്റീനും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളിലെ ആശക്കുഴപ്പംമൂലം വലഞ്ഞു. യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കി. യു.കെയില്‍നിന്ന് 250 യാത്രക്കാരുമായി ആദ്യ വിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.

കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യു.കെയില്‍നിന്നുള്ള വിമാന യാത്രയ്ക്ക് വിലക്ക് വന്നതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ വിമാനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. അതിനിടെ, യു.കെയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായാലും ഹോം ഐസൊലേഷനില്‍ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഏഴ് ദിവസത്തെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ അയയ്ക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി സ്വദേശികളെ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദത്തില്‍നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. യു.കെയില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരെ ഐസൊലേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയവരെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും പിന്നീട് ഹോം ക്വാറന്റീനില്‍ വിടുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, ലണ്ടനില്‍ നിന്നുള്ള എയര്‍ഇന്ത്യ വിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ ലാന്‍ഡുചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

വ്യവസ്ഥകള്‍ മാറിയത് അറിയാതെ എത്തിയ യാത്രക്കാര്‍ കടുത്ത ദുരിതത്തിലായി. ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷമെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് മലയാളികള്‍ അടക്കമുള്ള യാത്രക്കാരോട് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ രാവിലെ 10.30 ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തുന്നതുവരെ ക്വാറന്റീന്‍ വ്യവസ്ഥകളില്‍ മാറ്റംവന്നകാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് മലയാളി യാത്രക്കാരി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കിയശേഷം കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനം കയറാമെന്നും നാട്ടിലെത്തി ക്വാറന്റീനില്‍ ഇരുന്നാല്‍ മതിയെന്നുമാണ് യു.കെയില്‍നിന്ന് യാത്രതിരിക്കുമ്പോള്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആര്‍ടിപിസിആര്‍ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായാണ് യു.കെയില്‍നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്.

@HardeepSPuri @ArvindKejriwal @DGCAIndia @airindiain

No official guidelines and this is the current situation.@HardeepSPuri please take some actions pic.twitter.com/ZolAlAWQ6Z