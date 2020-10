ലഖ്‌നൗ: ഹാഥ്‌റസ് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് സാമുദായിക സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കാന്‍ ചില ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് പണം ലഭിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കാന്‍ യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഭീം ആര്‍മി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ്. ചില സംഘടനകള്‍ക്ക് 100 കോടി രൂപ ലഭിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

പണം ലഭിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിപദം രാജിവെക്കാന്‍ യോഗി തയ്യാറാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സമുദായത്തിനുവേണ്ടി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവരാണ് തന്റെ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

'ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും നടത്താന്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ജിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. 100 കോടിയുടെ കാര്യം മറന്നേക്കൂ, ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും എന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കള്‍ പദവി ഒഴിയുമോ?' - അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നീതി തേടുന്നത് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ രാജ്യാന്തര ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

ഹാഥ്‌റസ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് വൈ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ആസാദ് കുടുംബത്തെ ഹാഥ്‌റസില്‍നിന്ന് തന്റെയൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് അധികൃതരോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ രാജ്യാന്തര ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ ഹാഥ്‌റസ് സംഭവത്തില്‍നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ആസാദ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കടപ്പാട് - Hindustan Times

