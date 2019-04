വിശാഖപട്ടണം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ താന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി അന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു രംഗത്ത്.

"ഒരു പക്‌ഷെ അവര്‍ നാളെയോ അതിനടുത്ത ദിവസമോ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കാം. അവരത് ചെയ്യട്ടെ. ഞാന്‍ ജയിലില്‍ പോകും. പക്ഷെ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താനാവില്ല", വിശാഖപട്ടണത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നായിഡു സംസാരിച്ചു.

രാജ്യസഭാംഗവും നായിഡുവിന്റെ വിശ്വസ്തനുമായ സിഎം രമേഷിന്റെ വസതി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ടിഡിപി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെക്കാന്‍ മോദി കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് റെയ്ഡിനെതിരേ പ്രതികരിച്ച് നായിഡു സംസാരിച്ചു.

സംസ്ഥാനം നേരിട്ട അവഗണനക്കെതിരേ ശബ്ദുയര്‍ത്തിയതിനാണ് മോദി തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക്, ആദായ നികുതി വകുപ്പ്, എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ എന്നിവയെയെല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരേ പ്രയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് മോദിയെന്നും നായിഡു കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"ആദ്യം ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ കളക്ടറെ സ്ഥലം മാറ്റി. പിന്നീട് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മാറ്റി. ഇന്ന് പ്രത്യേക കാരണമൊന്നും കാണിക്കാതെ അവര്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. തോന്നിയപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ളതല്ല ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ . പക്ഷപാതമില്ലാതെയാണ് അത് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്", നായിഡു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: chandrababu naidu says he may get arrested criticising Modi