ഹൈദരാബാദ്: ബി ജെ പിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ രൂപവത്കരണ നീക്കവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നായിഡു വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത എല്ലാ ബി ജെ പി ഇതരപാര്‍ട്ടികളുടെയും യോഗം നവംബര്‍ 22ന് നടക്കും.

ഡല്‍ഹിയിലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭവനിലാണ് യോഗം നടക്കുകയെന്ന് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളുമായി നായിഡു ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ടുമായി ശനിയാഴ്ച നായിഡു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അമരാവതിയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്നൈയില്‍ ഡി എം കെ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിനുമായും നായിഡു ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പാര്‍ട്ടികളെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം നായിഡു മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്.

ഒന്നു രണ്ടു കൂട്ടര്‍ക്ക് ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. നാല്‍പതു വര്‍ഷത്തോളം ടി ഡി പിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസുമായി അഭിപ്രായഭിന്നതകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായും നായിഡു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ദേവഗൗഡയുമായും കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുമായും വ്യാഴാഴ്ച നായിഡു ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

content highlights: Chandrababu naidu calls meeting of all non bJP parties on november 22