ചണ്ഡീഗഢ്: പൊതുസ്ഥലത്ത് പരസ്യമായി മൂത്രമൊഴിച്ചതിന് എസ്.ഐ.ക്കെതിരെ നടപടി. ചണ്ഡീഗഢിലെ മലോയ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ. ഹര്‍പരംജിത് സിങിനെ എ.എസ്.ഐയായി തരംതാഴ്ത്തിയാണ് ചണ്ഡീഗഡ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലാണ് എസ്.ഐ. പരസ്യമായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചത്. സെക്ടര്‍ 41-ലെ പാര്‍ക്കില്‍ പട്ടാപ്പകല്‍ യാതൊരു മറയുമില്ലാതെയായിരുന്നു എസ്.ഐ.യുടെ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍.

സംഭവസമയത്ത് ഒട്ടേറേപേര്‍ പാര്‍ക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും കൂസാതെ എസ്.ഐ. ആളുകളുടെ മുന്‍പില്‍നിന്ന് കാര്യം സാധിച്ചു. ഇതിനിടെ ചിലര്‍ എസ്.ഐ. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം തടഞ്ഞിരുന്നില്ല.

Content Highlights:Chandigarh Sub inspector urinates in public park, mob recorded video and goes viral in social media