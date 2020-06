ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ രോഗികള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സക്കായി 500 റെയില്‍വേ കോച്ചുകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം.

കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കുള്ള കിടക്കകളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണിത്. കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ് വര്‍ദ്ധനും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊറോണ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ചകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടികള്‍.

'ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള യോഗം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് അവസാനിച്ചത്. നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമനങ്ങളെടുത്തു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടും' കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കോവിഡ് പരിശോധന ഇരട്ടിയാക്കാനും ആറ് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇത് മൂന്നിരട്ടിയാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു.

