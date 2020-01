ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സമിലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ നാഷണല്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബോഡോലാന്‍ഡുമായി സര്‍ക്കാര്‍ സമാധാന കരാറില്‍ ഒപ്പു വെച്ചു. അസ്സം മുഖ്യമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാല്‍, എന്‍ഡിഎഫ്ബി, എ.ബി.എസ്.യു. എന്നിവയുടെ നേതൃത്വം, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എന്നിവരാണ് ത്രി കക്ഷി കരാറില്‍ ഒപ്പു വച്ചത്.

ചരിത്രപരം എന്ന് കരാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച അമിത് ഷാ, കരാര്‍ ബോഡോ മേഖലയുടെയും അസ്സമിന്റെയും വികസനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ കരാറില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വിട്ടുനിന്നതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ എല്ലാവരും പങ്കാളികളായതിനാല്‍ കരാര്‍ ശാശ്വതമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കരാര്‍ അസ്സാമിന്റെ പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും, 1500 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ബോഡോ ജനതയുടെ സമഗ്ര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണെന്നും അസ്സം മന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിശ്വാസ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

കരാര്‍ പ്രകാരം, പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടത്തിയവരോട് അനുഭാവപൂര്‍വമായ സമീപനം കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതനുസരിച്ച് 1,500 ലധികം തീവ്രവാദികള്‍ ജനുവരി 30 ന് കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.'അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ തീവ്രവാദികളല്ല, എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്' അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഇവരില്‍ ക്ലീന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ഉള്ളവരെ അര്‍ദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുമെന്നും ബോഡോ പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കുമെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

കരാര്‍ പ്രകാരം, ബിടിഎഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ബോഡോലാന്‍ഡ് ടെറിട്ടോറിയല്‍ റീജിയണ്‍ എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യും. അസ്സമിലെ മലയോര ജില്ലകളില്‍ താമസിക്കുന്ന ബോഡോ ജനതയ്ക്ക് കേന്ദ്രം 'മലയോര ഗോത്ര' പദവി നല്‍കും. ഒപ്പം ദേവനാഗിരി ലിപിയോടുകൂടിയ ബോഡോ ഭാഷ അസ്സമിലെ സഹഔദ്യോഗിക ഭാഷയാകും.

പ്രദേശത്തിന്റെ മൊത്തം വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ 3 വര്‍ഷം 250 കോടി രൂപ വീതം നല്‍കും. കേന്ദ്രവും തുല്യ തുക സംഭാവന ചെയ്യുന്നതോടെ മൊത്തം 1500 കോടി രൂപയുടെ സഹായം പ്രദേശത്തിന് ലഭിക്കും. വ്യവസായ- തൊഴില്‍ പാക്കേജുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കും.

സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക പാക്കേജിന് കീഴില്‍ ഉപേന്ദ്രനാഥിന്റെ പേരില്‍ ഒരു കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയും ദേശീയ കായിക സര്‍വ്വകലാശാലയും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപിക്കും. റീജിയണല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാമ്പസ്, ഒരു മദര്‍ ഡയറി പ്ലാന്റ്, നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കൂടുതല്‍ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പദ്ധതികള്‍.

