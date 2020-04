മുംബൈ: കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നയങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ച് ശിവസേനയുടെ മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയുടെ മുഖപ്രസംഗം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ പത്തു ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കമെന്നും ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെഴുതിയ കത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ച്, ഈ സമയത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രക്ഷാകര്‍തൃത്വം കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയനാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റേതായ സാമ്പത്തിക മേഖലയുണ്ട്. അത് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അസ്വസ്ഥമാണെങ്കില്‍, അത് അര്‍ഥമാക്കുന്നത് രാജ്യം തകര്‍ച്ചയിലാണെന്നാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയെപ്പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലാണ്. ഇക്കാര്യം അടുത്തിടെ എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.' മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള സമ്പന്ന സംസ്ഥാനം തനിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് 2.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ നികുതിയായി നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന് 1.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നേരിടുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ കേന്ദ്രം വായ്‌പെയെടുത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വിതരണം ചെയ്യണം.

പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണമെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖലയിലും, മെഡിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്കായും വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ബിഹാര്‍, അസം, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഒഡിഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എവിടെയാണ് നില്‍ക്കുക? പ്രധാനമന്ത്രി മുന്‍കൈയെടുത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നും ശിവസേന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 25-ന് എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതായിരുന്നു കത്ത്.

