ജയ്പുര്‍: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും സാധാരണക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടി കേന്ദ്രം കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് കാലഹരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വലയുന്നവര്‍ക്കും വേണ്ടി കേന്ദ്രം പുതിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുകയെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ചോദിച്ചു.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗരിബ് കല്യാണ്‍ യോജന വഴി രാജ്യത്തെ 39 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്കായി 34,8000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യവ്യാപകമായ ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 26നാണ് ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴി സഹായം നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

