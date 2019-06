കൊൽക്കത്ത: രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളില്‍ പശ്ചിമബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് വീണ്ടും വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദേശം പശ്ചിമ ബംഗാളിന് നൽകിയ കേന്ദ്രം കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ എന്തൊക്കെ നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം വളരെയധികം നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നാണ് അന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് സംസ്ഥാനം മറുപടി നല്‍കിയത്.

2016 മുതല്‍ 2019വരെ തുടരുന്ന അക്രമണങ്ങള്‍ ക്രമസമാധാന തകര്‍ച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്രം അയച്ച നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ സ്ഥിതിയില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

2016ല്‍ 509 രാഷ്ട്രീയ അക്രമണങ്ങളാണുണ്ടായതെങ്കില്‍ 2019ല്‍ 773 സംഭവങ്ങള്‍ ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മരണ സംഖ്യ 36ല്‍ നിന്നും 2018ല്‍ 99 ആയി ഉയര്‍ന്നു 2019ല്‍ ഇതുവരെ 26 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടന്നെന്നും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

