ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 370-ാം അനുച്ഛേദം എടുത്തുകളഞ്ഞ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹര്‍ജികളും അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.

ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഒക്ടോബറില്‍ ഹര്‍ജികളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് കോടതി പ്രതികരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. 370-ാം അനുച്ഛേദം എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെതിരെ എട്ടോളം ഹര്‍ജികളാണ് നിലവില്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലുള്ളത്.രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജിയും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മുന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഹര്‍ജി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Centre's Move On Article 370 To Be Examined By Supreme Court In October