ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുടുങ്ങിയ 193 പാക് പൗരന്മാര്‍ക്ക് കൂടി തിരിച്ചുപോവാന്‍ കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കി.

പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ25 ജില്ലകളിലായുള്ള ഇവരുടെ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ നടപടികള്‍ ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. മെയ് അഞ്ചിന് ഇവരെ അടാരി-വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ എത്തിക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

ബംഗാള്‍, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാന്‍, ഛത്തീസ്ഗഢ്, യു.പി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഡല്‍ഹി എന്നിവടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ 195 പേരാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ തിരിച്ചുപോവുന്നത്.

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ രാജ്യത്ത് കുടുങ്ങിയ പാക് പൗരന്മാര്‍ക്ക് തിരിച്ചുപോവാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അധികൃതരെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി ആരംഭിച്ചത്. നേരത്തേയും പാക് പൗരന്മാരെ ഇന്ത്യ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്.

