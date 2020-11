ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകരോട് ബുരാഡിയിലേക്ക് സമരം മാറ്റാന്‍ അഭ്യര്‍ഥനയുമായി വീണ്ടും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. സമരക്കാര്‍ ഇവിടേക്ക് മാറുകയാണെങ്കില്‍ അടുത്ത ദിവസംതന്നെ സമരക്കാര്‍ക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ ഉന്നത തല സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താമെന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാര്‍ ഭല്ല കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ക്കയച്ച കത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ ശൈത്യവും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കര്‍ഷകരോട് ബുരാഡി മൈതാനത്തേക്ക് നീങ്ങാന്‍ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കര്‍ഷകര്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദേശീയപാതകളില്‍ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ സാധാരണ ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലം സമരക്കാര്‍ക്കായി ബുരാഡി മൈതാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സമരക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധ സമരം തുടരാമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് വിശദമായ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് കര്‍ഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുന്‍പുതന്നെ ചര്‍ച്ച വേണമെന്ന് ചില സംഘടനകള്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുരാഡിയിലേയ്ക്ക് കര്‍ഷകര്‍ സമരം മാറ്റിയാല്‍ അടുത്ത ദിവസംതന്നെ വിജ്ഞാന്‍ ഭവനില്‍ മന്ത്രമാരുടെ ഉന്നതതല സമിതിയുമായി കര്‍ഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ചര്‍ച്ച നടത്താം, കത്തില്‍ പറയുന്നു.

കര്‍ഷകര്‍ ബുരാഡിയിലേക്ക് സമരം മാറ്റണമെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കര്‍ഷ സംഘടനകള്‍ ഇത് തള്ളി. ഉപാധി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചര്‍ച്ച തങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

