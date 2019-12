ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫിനെ ഇന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മൂന്ന പ്രതിരോധ സേനകളുടെയും ഏകോപന ചുമതലയാണ്‌ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് എന്ന സൈനിക പദവിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌.

പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ആ പദവിയില്‍ ഇരിക്കുന്നയാള്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെന്നും കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫായി നിയമിക്കേണ്ടവരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. 64 വയസായിരിക്കും ചിഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രായപരിധിയെന്നാണ് സൂചന. കരസേന മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത് ആദ്യ ചിഫ് ഓഫ്‌ ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് ആകുമെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍.

