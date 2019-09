ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങളില്‍നിന്നും ധാന്യം കൊയ്‌തെടുത്തതിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന കുറ്റികളില്‍നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സി എന്‍ ജി(ദ്രവീകൃത ഇന്ധനം) ഉപയോഗിച്ച് ബസുകള്‍ ഓടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതവകുപ്പു മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി.

മട്ടണ്‍, മത്സ്യം, പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍നിന്നും സി എന്‍ ജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അടുത്ത രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മൈക്രോ-സ്‌മോള്‍-മീഡിയം വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഊര്‍ജക്ഷമതയെ കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ കോണ്‍ക്ലേവില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ധാന്യം കൊയ്‌തെടുത്തതിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന കുറ്റികള്‍ സാധാരണയായി കത്തിച്ചുകളയുകയാണ് പതിവ്. ഇവയില്‍നിന്ന് സി എന്‍ ജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയില്‍ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി സീ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ലുധിയാനയില്‍ പ്ലാന്റ് നിര്‍മിക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയതായും ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

